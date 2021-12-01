Стокгольм, , 14:46 — REGNUM Новый министр климата и окружающей среды Швеции Анника Страндхелл с 2018 года вела споры с судебными приставами по поводу девяти непогашенных долгов. Об этом 1 декабря сообщил телеканал SVT.

Шведская крона

Один из них касался обслуживания бассейна, другой — подписки по доступу к широкополосному интернету.

По словам самой Страндхелл, теперь все долги выплачены. Об этом она заявила в эфире SVT 1 декабря. Она отметила, что если бы знала о существовании долгов, то оплатила бы их до того, как об этом узнали СМИ,

Финансовое прошлое министра первой опубликовала газета Aftonbladet. Материал вышел в течение нескольких часов после ее назначения 30 ноября.

Читайте ранее в этом сюжете: В Швеции намерены решить вопрос с захоронением ядерных отходов