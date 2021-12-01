Дзержинск, Нижегородская область, 1 декабря, 2021, 14:30 — ИА Регнум. В Дзержинске, на Площади Героев погас Вечный огонь. Названы две возможные причины произошедшего — сильный ветер или причастность к инциденту детей, — об этом сообщили 1 декабря местные СМИ.

DianaVolchik Вечный огонь

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Фото военного мемориального комплекса с потухшим Вечным огнем появилось в социальных сетях 30 ноября. Автор публикации подписал фото: «Потушили вечный огонь в 15:02. Родители отпишитесь за своих детей». СМИ предположили, что к инциденту причастны дети.

В администрации Дзержинска эту версию опровергли.

«Огонь на монументе потух из-за сильного ветра. По данным Верхне-Волжского УГМС вчера порывы ветра в Нижегородской области достигали 20 метров в секунду. В настоящий Вечный огонь уже возобновил свою работу. Как пояснили в администрации города, меры по восстановлению работы монумента были приняты в тот же день», — сообщил портал «ProГород».

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