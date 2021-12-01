Москва, 1 декабря, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Российские телекоммуникационные операторы уже имеют место предоставления бесплатного доступа пользователям к некоторым услугам — одни бессрочно, другие лимитировано, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.

Minsvyaz.ru Госуслуги

«Например, к облачному сервису для удаленного хранения и обмена корпоративными данными с возможностью быстрого обмена файлами и совместной работы без потери контроля над данными.

Согласно требованиям федерального закона «О связи», с 1 декабря 2021 года операторы связи заблокировали часть корпоративных номеров, не имеющих регистрацию в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале «Госуслуги».

Необходимость к предоставлению бесплатного доступа появилась для возможности пользователям, например, сайта «Госуслуг», оставаться онлайн при нулевом балансе.

Заполнение некоторых форм электронного документооборота с мобильных устройств, получения файлов, выгрузки данных требует длительное сохранение связи с сервисом или сайтов в онлайн. Исчерпание трафика плохо сказывается на удобстве многих государственных сервисов.

Очевидно, что бесплатный сервис сделает российские социальные сети, мессенджеры, поиск, электронную почту, облачное хранение файлов более популярными и более предпочтительными в пользовании.

Бесплатный доступ к сайту госуслуг будет интересен мигрантам. Будет возможность с любого оператора заполнить необходимые формы миграционного учета. Аналогично, бесплатный доступ к социально значимым сайтам появляется и за рубежом.

Бесплатный доступ имеет и обратную возможность уведомлять пользователей сервисов актуальной информацией от ресурсов государственных и муниципальных органов, внебюджетных фондов и портала госуслуг.

Например, об этап исполнения заявок, необходимости посетить сайт госоргана для ознакомления с уведомлением (электронным документом)», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 1 декабря 2021 года вступил в силу закон о доступе граждан к социально значимым сайтам на бесплатной основе.

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