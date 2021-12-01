Стокгольм, 1 декабря 2021, 14:34 — REGNUM Решение правительства Швеции об окончательном захоронении ядерных отходов в стране будет опубликовано в ближайшее время. Об этом заявила новый министр климата и окружающей среды Анника Страндхелл 1 декабря в эфире SVT.
«В ближайшее время я представлю решение», — заверила министр.
Напомним, что вопрос об утилизации ядерных отходов находится на столе правительства с 2028 года. Однако решение до сих пор принято не было.
Как сообщила радиостанция Ekot, если вопрос не будет решен в ближайшее время, то партия «Либералов» намерена инициировать процедуру вынесения вотума недоверия министру.
«Сейчас это одна из самых приоритетных для меня проблем», — заявила Страндхелл.