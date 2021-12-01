Сочи, Краснодарский край, , 14:27 — REGNUM Сильные снегопады прогнозируются в горных районах Сочи ночью 1 декабря и утром 2 декабря, об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

Красная поляна. Сочи Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Ураганы, штормы, метели: непогода в России и мире — все новости»

«На курорте продолжает действовать штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков сегодня ночью и утром 2 декабря в горных районах Сочи ожидается очень сильный снег», — уточнили в мэрии.

Оперативные и дорожные службы работают в усиленном режиме. Жителям и гостям Сочи рекомендовано воздержаться от выходов в горы в этот период.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября — 1 декабря в Краснодарском крае ураганный ветер повредил кровли нескольких зданий, в том числе школ и дома культуры, более 100 тыс. человек остались без света, повалены деревья.