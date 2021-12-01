Чебоксары, , 14:25 — REGNUM В Чебоксарах на трёх участках по Президентскому бульвару и улице Ленинградская появятся болларды. На их установку из муниципального бюджета потратят более 4,66 млн рублей. Соответствующее извещение об итогах проведения электронного аукциона опубликовано 30 ноября на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Скриншот из рабочей документации Zakupki.gov.ru

Заказчиком является чебоксарское муниципальное бюджетное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства». В аукционе идёт речь о выполнении работ по установке ограждающих устройств (электромеханических выдвижных боллардов) для ограничения проезда в районе д. № 1/15 по Президентскому бульвару и по улице Ленинградская.

По имеющимся сведениям, речь идёт об установке 12 боллардов. В рамках муниципального контракта предстоит провести демонтажные и земляные работы, смонтировать железобетонные опоры, провести подземный и воздушный силовой кабель, а также работы водоотведению и устройству дорожной одежды (пешеходная и проезжая часть).

Начальная (максимальная) цена контракта определена в сумме 4 663 020 рублей. Средства выделены из бюджета Чебоксар в виде субсидий.

По итогам аукциона стоимость не снижена ни на рубль. Муниципальный контракт заключён по начальной цене с акционерным обществом «Дирекция по строительству и эксплуатации гаражных хозяйств».

Болларды должны появиться в центре Чебоксар до конца 2021 года.

Напомним, что болларды представляют собой невысокие толстые столбы для блокировки движения на определённом участке.