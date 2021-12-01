Москва, 1 декабря, 2021, 15:46 — ИА Регнум. Пользователи Сети ожидали, что релиз нового альбома рэпера Oxxxymiron (настоящее имя — Мирон Фёдоров) состоится в полночь 1 декабря. Однако выпуск пластинки не состоялся в это время, что разозлило фанатов музыканта.

Oxxxymiron.com Oxxxymiron

Пользователи Сети активно обсуждают отсутствие альбома и предполагают, когда он всё же выйдет. Некоторые фанаты создают мемы на эту тему, другие спрашивают, когда им ждать релиза.

https://twitter.com/the_light_fury/status/1465987704869507072

«Лысый шарлатан», — негодует пользователь «ВКонтакте» Рифат Газизуллин.

«Всегда подозревал, что этот ваш Оксимирон — зловредный и опасный вирус», — шутит пользователь Twitter Саша Джуниор.

«А где альбом собственно?» — спрашивает пользователь Twitter ZoggleBoy

«Шесть лет ждал, ещё подожду», — пишет пользователь «ВКонтакте» Denis Khomenko.

Ранее Oxxxymiron анонсировал новый альбом, премьера которого должна состояться 1 декабря 2021 года. Это первая пластинка рэпера за последние шесть лет.