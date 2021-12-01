Минск, , 14:24 — REGNUM Александр Лукашенко обсудил по телефону с Нурсултаном Назарбаевым отношения между Минском и Нур-Султаном. Он также «лично поздравил коллегу с 30-летием со дня избрания на высший государственный пост», сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Нурсултан Назарбаев и Александр Лукашенко President.gov.by

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«Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев обсудили и актуальную деловую повестку двусторонних отношений. В 2021 году отмечается положительная тенденция к росту взаимного товарооборота, который по итогам января — сентября приблизился к $800 млн, прибавив почти на треть по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Ожидается, что по итогам текущего года двусторонний товарооборот достигнет уровня в 1 млрд», — сказано в официальном сообщении.

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Назарбаев и Лукашенко обсудили работу деятельности в Казахстане семи крупных сборочных производств белорусской техники и оборудования: МТЗ, «Гомсельмаша», МАЗа, «Бобруйскагромаша» и других машиностроительных предприятий.

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«В целом особо отмечена необходимость дальнейшей интенсификации взаимодействия по всему спектру белорусско-казахстанского сотрудничества. Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев обсудили и график предстоящих встреч», — сообщили в пресс-службе белорусского президента.