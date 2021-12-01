Элиста, , 14:22 — REGNUM Ураганный ветер, накрывший Калмыкию 1 декабря, обесточил часть Элисты и пригородные поселки. Об аварийном отключении подачи электроэнергии ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

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В результате обрывов воздушных линий электропередачи аварийные ситуации возникли в четвёртом и седьмом микрорайонах, на улицах Ленина, Илишкина, Первомайской, Алтн Булг, Аккочкарова, Дармаева, Клыкова, Чайкиной, а также в поселках Аршан и Салын.

Аварийные бригады ведут работы в оперативном режиме до полного восстановления энергоснабжения, уточнили в администрации.

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