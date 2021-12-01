Москва, , 14:22 — REGNUM Украина концентрирует своих военнослужащих в зоне конфликта в Донбассе, такой «опасный авантюризм» беспокоит Россию. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 1 декабря журналистам.

Дмитрий Песков Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

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Пескова спросили, может ли Россия принять меры к деэскалации в условиях, когда более 120 тыс. украинских военных стянуто к зоне конфликта на востоке страны. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Москва никаких мер принять не может.

«Именно это вызывает наши опасения о том, что в Киеве могут возобладать настроения в пользу силового решения в Донбассе. Это очень опасный авантюризм», — сказал Песков.

Более того, отметил он, это происходит на фоне внеплановых учений НАТО и вызывает глубокую озабоченность в Москве.

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