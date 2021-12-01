Краснодар, , 14:21 — REGNUM Изымать участки с построенными частными домами у жителей Геленджика, Сочи и Анапы после принятия новых Генпланов не будут. Об этом в ходе «Прямой линии» с жителями региона сообщил 1 декабря губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Вениамин Кондратьев Kremlin.ru

На «Прямую линию» поступила масса вопросов от жителей Анапы и Геленджика об изменениях функциональных зон в новых проектах генеральных планов городов-курортов.

«Мнения жителей важно для развития каждого муниципалитета. И Геленджик, и Анапа, и Сочи, и другие муниципалитеты — это курорты нашей страны. Они должны развиваться, если мы хотим конкурировать с другими курортами мира. Если люди там жили, никто у них ничего не заберет, даже если зона меняется — право собственности защищается», — сказал Кондратьев.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в регионе проходят обсуждения проектов Генпланов Геленджика, Анапы, Армавира и Горячего Ключа, в 2022—2023 годах планируется завершить разработку генпланов Новороссийска и Сочи. В Геленджике проект Генерального плана вызвал массовое возмущение жителей: владельцы земельных участков и частных домов были обеспокоены изменением функционального назначения территории и предполагали, что могут потерять права на собственность.