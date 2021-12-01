Цхинвал, , 14:21 — REGNUM Министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев прибыл в Турцию с рабочим визитом. Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба югоосетинского МИД.

Южная Осетия

Сообщается, что визит состоялся по приглашению осетинской общины в Турции. Медоев проведёт встречи с её руководством и активом.

«На встрече будут затронуты вопросы культурного и гуманитарного сотрудничества», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Медоев прибыл в Стамбул 30 ноября. Его визит продлится до 3 декабря.