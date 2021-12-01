Киев, 1 декабря, 2021, 14:21 — ИА Регнум. Судебная реформа на Украине, предусматривающая международный контроль при назначении судейского корпуса в стране, будет доведена до конца. Об этом 1 декабря заявил украинский президент Владимир Зеленский, во время своего выступления в Верховной раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины, которое транслировали телеканалы страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

«Судебная реформа на Украине. Здесь гордиться пока нечем. Мы только в начале пути, мы только проголосовали первые два закона. Судебная реформа на Украине начата не впервые, но впервые она будет доведена до конца», — сказал он.

В то же время, украинский президент поблагодарил международных партнеров, поддерживающих Киев в этом вопросе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в феврале 2023 года на Украине совместно с американской компанией Apple будет проведена перепись населения.