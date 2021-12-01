Москва, , 14:20 — REGNUM Учения Североатлантического альянса, которые выглядят как поощрение агрессивных настроений украинских властей, вызывают озабоченность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Это все сопровождается поощрительными внеплановыми учениями НАТО и учениями в иных композициях. Все это, конечно, вызывает глубокую озабоченность, поскольку это происходит в непосредственной близости к нашим границам», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что странами НАТО к границе России перебрасывается военная техника.

Российский дипломат указал на то, что на Украине на границе с республиками Донбасса также собраны военные и техника «при поддержке возрастающего числа западных инструкторов».

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