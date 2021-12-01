Москва,
1 декабря 2021, 21:40 — REGNUM В Москве простились с российским певцом и композитором Александром Градским. Церемония прощания прошла в театре «Градский Холл», где артист последние семь лет проработал художественным руководителем.
У здания театра «Градский Холл»
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
У здания театра «Градский Холл»
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Прощание прошло в частном формате, по просьбе семьи журналисты допущены в зал не были. У театра выстроилась длинная очередь, почтить память певца пришли его поклонники, коллеги, ученики, актеры театра.
У здания театра «Градский Холл»
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
У здания театра «Градский Холл»
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
У здания театра «Градский Холл»
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Леонид Агутин
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Пелагея
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Вадим Абдрашитов
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Георгий Мартиросян
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
У здания театра «Градский Холл»
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Григорий Лепс
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Лев Лещенко
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Сергей Гармаш
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Сергей Мазаев
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Диана Берлин
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Константин Эрнст
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Поклонники несут цветы
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Поклонники несут цветы
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Поклонники несут цветы
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Поклонники несут цветы
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Поклонники несут цветы
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Александр Градский родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске Челябинской области. Известность к музыканту пришла в 1974 году после выхода фильма «Романс о влюблённых» Андрея Кончаловского, в котором Градский не только выступил как композитор, но и исполнил вокальные партии. В качестве композитора работал над фильмами «Свой среди чужих, чужой среди своих», «С любимыми не расставайтесь», «Узник замка Иф», «В августе 44-го…».
Портрет Александра Градского в фойе театра «Градский Холл»
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Портрет Александра Градского в фойе театра «Градский Холл»
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Градский считается одним из основоположников русского рока. Дискография музыканта насчитывает более 40 альбомов. С 2014 года артист руководил театром «Градский Холл» и был одним из наставников в телепроекте «Голос».
Вынос гроба с телом Александра Градского
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
У здания театра «Градский Холл»
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
У здания театра «Градский Холл»
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Вынос гроба с телом Александра Градского
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Гроб с телом Александра Градского
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Прощание с Александром Градским
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Прощание с Александром Градским
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Прощание с Александром Градским
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Прощание с Александром Градским
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Напомним, Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году от инфаркта. Похороны прошли на Ваганьковском кладбище.