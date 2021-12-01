1 декабря 2021 | Время чтения 1 мин

Москва, , 21:40 — REGNUM В Москве простились с российским певцом и композитором Александром Градским. Церемония прощания прошла в театре «Градский Холл», где артист последние семь лет проработал художественным руководителем.

У здания театра «Градский Холл» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

У здания театра «Градский Холл» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Прощание прошло в частном формате, по просьбе семьи журналисты допущены в зал не были. У театра выстроилась длинная очередь, почтить память певца пришли его поклонники, коллеги, ученики, актеры театра.

У здания театра «Градский Холл» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

У здания театра «Градский Холл» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM У здания театра «Градский Холл» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Леонид Агутин Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Пелагея Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Вадим Абдрашитов Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Георгий Мартиросян Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

У здания театра «Градский Холл» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Григорий Лепс Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Лев Лещенко Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Сергей Гармаш Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Сергей Мазаев Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Диана Берлин Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Константин Эрнст Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Поклонники несут цветы Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Поклонники несут цветы Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Поклонники несут цветы Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Поклонники несут цветы Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Поклонники несут цветы Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Александр Градский родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске Челябинской области. Известность к музыканту пришла в 1974 году после выхода фильма «Романс о влюблённых» Андрея Кончаловского, в котором Градский не только выступил как композитор, но и исполнил вокальные партии. В качестве композитора работал над фильмами «Свой среди чужих, чужой среди своих», «С любимыми не расставайтесь», «Узник замка Иф», «В августе 44-го…».

Портрет Александра Градского в фойе театра «Градский Холл» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Портрет Александра Градского в фойе театра «Градский Холл» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Градский считается одним из основоположников русского рока. Дискография музыканта насчитывает более 40 альбомов. С 2014 года артист руководил театром «Градский Холл» и был одним из наставников в телепроекте «Голос».

Вынос гроба с телом Александра Градского Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

У здания театра «Градский Холл» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM У здания театра «Градский Холл» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Вынос гроба с телом Александра Градского Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Гроб с телом Александра Градского Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Прощание с Александром Градским Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Прощание с Александром Градским Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Прощание с Александром Градским Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Прощание с Александром Градским Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Напомним, Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году от инфаркта. Похороны прошли на Ваганьковском кладбище.