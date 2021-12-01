Иркутск, , 14:17 — REGNUM СУ СК России по Иркутской области предъявлено обвинение бывшему начальнику ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по Иркутской области в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом, в крупном размере»).

Колония Дарья Антонова © ИА REGNUM

По версии следствия, начальник ИК-15 получил от подчиненного по службе сотрудника денежные средства в размере одного миллиона рублей. Взятка предназначалась за совершение бездействия в пользу взяткодателя, в непринятии мер по увольнению последнего за грубое нарушение трудовой дисциплины.

СК бывший начальник ИК-15 задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Он арестован на 2 месяца.

Это уже второе уголовное дело в отношении фигуранта.

Уголовное дело возбуждено по материалам УСБ ГУФСИН России по Иркутской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудниками ФСИН России на основании видеоматериалов, размещенных в сети интернет, были проведены оперативно-разыскные мероприятия. Уголовное дело возбудили тогда в отношении неустановленных лиц, содержащихся в ИК-15, СИЗО-1, СИЗО-6, по факту причинения физических страданий путем систематического нанесения побоев, с применением пыток.

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