Москва, , 14:16 — REGNUM Минфин дополнительно выделит Ингушетии 1,25 млрд рублей на борьбу с кредиторской задолженностью и выравнивание бюджетной обеспеченности. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 декабря, об этом сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Флаг Ингушетии

«Минфин согласился с позицией Совфеда, просьбой республики Ингушетии, и согласился выделить дополнительно 1 миллиард 250 миллионов рублей на то, чтобы поправить финансовое положение региона и справиться с задолженностью по кредитам», — сказала Матвиенко в ходе заседания.

Ранее глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов назвал приоритетами бюджета на 2022 год соцсферу и нацпроекты. В ноябре он сообщил, что республика «только начала вылезать из кредитных долгов».

Общий объем доходов бюджета Ингушетии на 2022 год составит 29,923 млрд рублей, расходов — 29,973 млрд, дефицит республиканского бюджета — 50,3 млн рублей.

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