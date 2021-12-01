Москва, , 14:15 — REGNUM Рынок нефти к началу декабря все так же полон волатильности, как и в ноябре. Здесь все так же много рисков, как и ранее, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

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«С одной стороны, есть огромные страхи относительно поведения нового штамма коронавируса «Омикрон». Никто сейчас не знает, какой опасности от него можно ожидать и как быстро он способен распространиться по миру.

Есть вероятность, что в случае его проникновения в страны за пределами Южной Африки государства начнут вновь закрывать границы, промышленные производства сократят объемы работы, а спрос на энергоносители резко понизится. Это и давит на сырьевые котировки.

С другой стороны, впереди заседание ОПЕК+ и решения, связанные с январской добычей. Если страны-члены картеля оставят темпы возвращения сырьевых объемов на рынок теми же, что и сейчас, цены на черное золото могут понизиться.

Однако вполне можно ожидать, что на январь картель убавит обороты, так как слишком тревожно на рынке.

Фактор сильного доллара на время отступил, но может вернуться и встать в полный рост, раз Федеральная резервная система США готова сокращать стимулирование быстрее, значит, и раньше приступать к повышению процентной ставки.

Если доллар будет дорожать, нефть снизится в цене. В декабре баррель нефти марки Brent может колебаться в пределах $67−77, WTI — $66−74», — дала прогноз эксперт.

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