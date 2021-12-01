Москва, 1 декабря, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Россия считает полезной роль ОБСЕ в содействии урегулированию в Нагорном Карабахе и Приднестровье, заявили в МИД РФ.

Nikita Dezhurny МИД России

«ОБСЕ играет полезную роль в содействии приднестровскому и нагорно-карабахскому урегулированию, является одним из сопредседателей Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье», — сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД добавили, что урегулирование любых конфликтов должно осуществляться мирными политико-дипломатическими методами, в рамках устоявшихся форматов, при непосредственном участии и учете интересов сторон конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее приднестровский министр иностранных дел Виталий Игнатьев заявил, что в России нужно провести переговоры между Приднестровьем и Молдавией.

Он пояснил, что переговоры в формате «5+2» (пять — это Россия, Приднестровье, Молдавия, Украина, ОБСЕ, два — наблюдатели ЕС и США) следует провести именно в России, поскольку «ОБСЕ второй год подряд не справляется с задачей по созыву и организации очередного раунда заседания».