1 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили слова главы российского МИД о том, что США обложили Россию своими военными базами и нагнетают истерию.

Светлана Рыбина, , 22:41 — REGNUM Заявление министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова о том, что США со всех сторон обложили Россию военными базами и нагнетают военную истерию, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение на данный счёт 1 декабря в социальной сети Facebook.

Клод Верлинд. Марионетки

«Так и есть. Еще и Россию обвиняют. Сама пляшу, сам танцую, но виновата Россия. Надоели, ей богу», — пишет Рина С.

Многие пользователи пришли к выводу, что Соединённые Штаты хотят, чтобы Россия отказалась от своих амбиций на выстраивание тесных экономических отношений с Европой, иначе для выживания Вашингтону придётся задействовать военные силы.

«США разводят истерику с одной лишь целью — выдавить российские компании с европейского рынка. Для их экономики это будет окончательным ударом, учитывая, что так же ими ненавистный Китай бьёт их по всем экономическим фронтам», — считает Василий П.

Флаги США и Украины (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Некоторые комментаторы отмечают, что Америка, судя по всему, идёт ва-банк, потому что после развязывания полномасштабного военного конфликта с Россией на земле не останется живых людей.

«Запад мечтает разгромить Россию, но не понимает, что в результате этого погибнут все! Никто вам не даст безнаказанно уничтожить Российскую Федерацию!» — предупреждает Алекс Н.

Часть людей полагает, что США используют свою армию лишь для внешнего прессинга России, в то время как наша страна погибает изнутри.

«Всю мою жизнь, сколько я помню, мы готовимся к войне с НАТО. Только вот НАТО всё ещё не напало, а заводы и фабрики в городе моём уже почему-то разгромлены и разрушены, некоторые на грани банкротства. И граждане, как беженцы, в поисках работы из провинции бегут в Москву, где их за людей не считают, а сравнивают с приезжими мигрантами. И бывшие заводчане и инженеры становятся охранниками в московских торговых центрах», — написал Kunum T.

Ряд пользователей указывает на то, что Соединённые Штаты не хотят воевать с Россией и не собираются, иначе как объяснить, что вся российская элита вертится вокруг Вашингтона и не принимает самостоятельных действий даже относительно борьбы с пандемией.

«Хватит разыгрывать комедию. Все всеми силами борются со всевозможными вирусами и все указивки идут с одного центра и логова, так называемого вами, врага. Как по команде «так точно» выполняются всеми правительствами, включая Российскую Федерацию. Зачем в этой ситуации кому-то понадобится воевать?» — задаётся вопросом Tatiana C.

Встреча Сергея Лаврова с Энтони Блинкеном в Рейкьявике, 20 мая 2021 года МИД России

Нашлись и те, кто напомнил, что войны практически всегда начинаются внезапно, когда их возникновения никто не ждёт.

«В начало Великой Отечественной войны тоже мало кто верил, как и в информацию об окружении немецкими войсками. Чем всё кончилось? Десятками миллионов погибших. Вы продолжайте смеяться, «умники», но, как известно, смеётся тот, кто смеётся последним», — отмечает Larisa S.

Напомним, 30 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, выступая перед участниками ежегодной научно-образовательной программы Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова «Диалог во имя будущего», о том, что США со всех сторон обложили Россию военными базами и нагнетают военную истерию.