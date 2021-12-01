Кишинёв, 1 декабря, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Румынию и Молдавию объединяет общая культура и румынский язык, а в будущем эти две страны ждет окончательное сближение. Об этом говорится в поздравительном послании президента Молдавии Майи Санду по случаю национального праздника Румынии — Дня Единения, сообщает 1 декабря бухарестское издание Jurnalul.

President.gov.ua Майя Санду

По словам Санду, Кишинев будет делать все возможное, чтобы укрепить политические, экономические, культурные и этнические связи с братским народом.

«Мы это уже делаем — через людей, которые нашли свое предназначение на той или иной стороне Прута, а также через инвестиции и другие совместные проекты», — отметила, в частности, она.

Санду также констатировала, что Бухарест играет главную роль в современном развитии Молдавии.

«Румыния, в твой день рождения я желаю тебе оставаться такой же сильной и щедрой!», — резюмировала М. Санду.

Напомним, 1 декабря Румыния отмечает главный национальный праздник. По этому случаю в Бухаресте состоялся военный парад, проходят массовые гуляния и запланирован праздничный салют.