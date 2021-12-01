Краснодарский край, , 14:13 — REGNUM Россия будет добиваться юридических гарантий безопасности от НАТО. Об этом 1 декабря заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот президенту РФ послами иностранных государств.

Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Перед нашей дипломатией стоит задача добиваться предоставления Россией надёжных и долгосрочных гарантий безопасности. В диалоге с Соединённых Штатах и их союзниках будем настаивать на выработке конкретных договорённостей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости от территории Российской Федерации», — заявил Путин.

«Предлагаем начать на этот счёт предметные переговоры», — указал он.