Екатеринбург, 1 декабря, 2021, 14:13 — ИА Регнум. Екатеринбурженку осудили за убийство супруга. Женщина проведет в колонии общего режима восемь лет, сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Суд

Инцидент произошел зимой 2021 года. На почве конфликта женщина нанесла мужу ножевое ранение. Удар пришелся в область сердца. Травмы оказались несовместимыми с жизнью. Мужчина скончался до приезда «скорой помощи».

По словам начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, женщина утверждала, что ранила мужа случайно. Якобы она развернулась в сторону супруга с ножом в руке. Муж потерял равновесие и навалился на холодное орудие. Сотрудники СКР признали версию недостоверной.

Суд признал екатеринбурженку виновной в убийстве. Ей назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.