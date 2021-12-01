Майкоп, , 15:23 — REGNUM На территории Адыгеи продолжается разгул стихии. Ураганный ветер валит деревья, срывает кровли зданий, нарушает электроснабжение. Известно, что без света остаются жители ряда улиц в Майкопе, Майкопском, Красногвардейском, Кошехабльском и Тахтамукайском районах. Поселок Сергиевский и станица Дондуковская в Гиагинском района полностью обесточены, еще в 15 селах и в Майкопе произошло частичное отключение электроэнергии, сообщил заместитель руководителя комитета по делам ГО и ЧС республики Рашид Манапов.

Последствия урагана Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По его словам, работы по устранению аварий на линиях электропередачи уже ведутся. Адыгейский филиал «Россети Кубань» перевел сотрудников на особый режим работы в связи со сложными погодными условиями.

С Центральной районной больницы в Гиагинском районе частично сорвана кровля. При этом, как уточняют в администрации, медучреждение продолжает работать. В поселке Яблоновском Тахтамукайского района дерево упало на теплотрассу, из-за чего остались без тепла жители многоквартирного дома. Восстановительные работы уже начаты.

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