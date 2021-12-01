Майкоп, 1 декабря, 2021, 15:23 — ИА Регнум. На территории Адыгеи продолжается разгул стихии. Ураганный ветер валит деревья, срывает кровли зданий, нарушает электроснабжение. Известно, что без света остаются жители ряда улиц в Майкопе, Майкопском, Красногвардейском, Кошехабльском и Тахтамукайском районах. Поселок Сергиевский и станица Дондуковская в Гиагинском района полностью обесточены, еще в 15 селах и в Майкопе произошло частичное отключение электроэнергии, сообщил заместитель руководителя комитета по делам ГО и ЧС республики Рашид Манапов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Последствия урагана

По его словам, работы по устранению аварий на линиях электропередачи уже ведутся. Адыгейский филиал «Россети Кубань» перевел сотрудников на особый режим работы в связи со сложными погодными условиями.

С Центральной районной больницы в Гиагинском районе частично сорвана кровля. При этом, как уточняют в администрации, медучреждение продолжает работать. В поселке Яблоновском Тахтамукайского района дерево упало на теплотрассу, из-за чего остались без тепла жители многоквартирного дома. Восстановительные работы уже начаты.

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