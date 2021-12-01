Париж, , 14:10 — REGNUM Франция сохраняет приостановку полетов из южной части Африки до пятницы, 3 декабря 2021 года, сообщает Le Parisien.

Флаг Франции

Франция продлевает приостановку полетов в семь южноафриканских стран. Такие же меры приняли 23 европейские страны.

Госсекретарь по вопросам транспорта Жан-Батист Джеббари заявил, что любой француз, который в настоящее время находится в южноафриканских странах, сможет вернуться во Францию.

Напомним, во Франции выявлен случай заражения штаммом «Омикрон».

Как сообщало ИА REGNUM, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен объявил, что государство возьмет на себя похороны 27 мигрантов, погибших в проливе Ла-Манш.

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