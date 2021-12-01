Екатеринбург, 1 декабря, 2021, 14:10 — ИА Регнум. В Свердловской области адвокат получил штраф за покушение на мошенничество. Он пытался присвоить себе деньги подзащитного, сообщил старший помощник руководителя регионального СКР Александр Шульга.

Moneyball.info Адвокат

Адвокат пытался обмануть дочь своего подзащитного. Он сообщил женщине, что она должна передать ему 300 тысяч рублей. Эту сумму адвокат якобы должен был отдать следователю МВД в качестве взятки. На самом деле мужчина присвоил всю сумму себе. Повлиять на ход дела он не мог.

Свердловчанин полностью признал свою вину. С учетом этого суд назначил ему штраф в размере 100 тысяч рублей.