Стокгольм, , 14:15 — REGNUM Новым министром по делам школ Швеции стала женщина, рожденная в «мужском теле». Лина Аксельссон Щилблум открыто заявляет о смене пола и стала первым трансгендером в правительстве Швеции. Об этом вечером 30 ноября сообщил телеканал SVT.

Флаг Швеции Anders Sikvall

«Я очень горжусь тем, что являюсь министром в правительстве премьер-министра Магдалены Андерссон. Для меня было очевидно согласиться на эту должность», — заявила Щилблум в комментарии.

Аксельссон Щилблум родилась мужчиной, но всегда считала себя женщиной. В программе SVT «Моя правда» она рассказала, что держала это в секрете до 19 лет. Затем она начала рассказывать об этом своим близким. В 20 лет она решила сменить пол.

В программе «Моя правда» новый министр дала понять, что живет счастливой жизнь и ни о чем не жалеет.

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