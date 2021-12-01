Санкт-Петербург, , 14:14 — REGNUM Должность уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге заняла Светлана Агапитова, в недавнем прошлом — детский омбудсмен Петербурга. Абсолютное большинство депутатов Заксобрания Петербурга 1 декабря проголосовали за ее кандидатуру, передает корреспондент ИА REGNUM.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

На пленарном заседании Законодательного собрания прошел заключительный этап голосования за кандидатуры на должность уполномоченного по правам человека. В финал прошли бывшая уполномоченная по правам ребенка Светлана Агапитова и председатель общественной организации «Не все равно» Илья Черменёв.

По итогам тайного голосования Светлана Агапитова набрала 39 голосов депутатов, а ее конкурент — один голос. Всего в голосовании приняли участие 47 депутатов, семь бюллетеней признаны испорченными.

С победой Светлану Агапитову поздравил председатель Заксобрания Петербурга Александр Бельский. Он заявил о профессионализме и бескорыстии нового городского омбудсмена, добавив, что она — многодетная мать.

Отметим, что должность уполномоченного по права человека Светлана Агапитова будет занимать в течение пяти лет. Ранее, до января 2020 года, она занимала пост детского омбудсмена Петербурга, но по закону больше не могла претендовать на этот пост после двух пятилетних сроков.

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