Екатеринбург, 1 декабря, 2021, 14:08 — ИА Регнум. В Екатеринбурге прошла одиночная акция против работы крематория в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает портал E1.ru.

Jambonewspot.com Крематорий

Уралец вышел к зданию Свердловской областной прокуратуры с плакатом «Нет крематорию и подпольным казино. Он считает, что в городе крематорий работать не может. Ранее жители Нижнего Тагила направили письма в полицию и прокуратуру. Они просят ведомства проверить законность работы крематория.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе может появиться еще один крематорий. Инициатором проекта стал бизнесмен Илья Соловьев.