Пекин, , 14:06 — REGNUM Тема якобы имеющейся угрозы со стороны России и Китая раздувается властями США для поддержания собственной мировой гегемонии и противодействия тенденциям мира к многополярности. Об этом 1 декабря заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Ван Вэньбинь Fmprc.gov.cn

«Любые попытки вбить клин между Китаем и Россией не принесут результата. Вне зависимости от того, идет ли речь о китайской угрозе или российской угрозе, все это лишь попытка США найти предлог для поддержания своей гегемонии и противодействия мировым тенденциям к многополярности», — сказал он.

Также официальный представитель китайского МИД указал, что отношения стратегического партнерства и сотрудничества между Россией и Китаем являются опорой глобального мира и условием стабильности в нем, а суть этих отношений «не изменится под действием внешних факторов».

«Кому действительно стоит измениться, так это США. Если американская сторона не откажется от мышления эпохи холодной войны и ментальности доминирования, то это может быть очень опасным», — добавил Ван Вэньбинь.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россию не пугает увеличение оборонного потенциала Китая.