Ташкент, 1 декабря, 2021, 14:04 — ИА Регнум. Пассажиры, въезжающие на территорию Узбекистана из некоторых зарубежных стран, должны проходить обязательный карантин. Об этом 1 декабря говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Узбекистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сообщается, что на заседании Республиканской специальной комиссии был установлен ряд новых процедур и ограничений с целью поддержания стабильности эпидемиологической ситуации в стране и предотвращения проникновения в страну нового штамма коронавирусной инфекции «Омикрон».

Теперь, прибывающим из-за рубежа необходимо показать сертификат об отрицательном результате ПЦР на коронавирусную инфекцию, представленного не менее чем за 72 часа до визита Узбекистан.

«При отсутствии информации о результатах ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию с отрицательным результатом необходимо обязательно пройти экспресс-тест на коронавирусную инфекцию в аэропортах, на вокзалах и на пограничных пунктах пропуска», — говорится в сообщении.

Также, по решению спецкомиссии, пассажиры, въезжающие на территорию Узбекистана из Австралии, Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Израиля, Италии, Нидерландов, Чехии и Египта будут помещены на карантин за свой счет.