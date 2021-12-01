Цхинвал, 1 декабря, 2021, 14:03 — ИА Регнум. Депутаты парламента Южной Осетии поддержали соглашение о двойном гражданстве. Об этом 1 декабря сообщает агентство «Рес».

Южная Осетия и Россия

Соглашение предусматривает, что жители двух государств с двойным гражданством будут получать соцобеспечение в месте постоянного проживания. Это касается и воинской службы: мужчин с двойным гражданством будут призывать там, где они будут постоянно проживать к моменту призыва.

Документ также предусматривает упрощенное получение российского гражданства гражданами Южной Осетии. Его в ноябре направил в парламент на ратификацию президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

Сообщается, что из-за разногласий по другим вопросам депутаты парламента ЮО не сразу приступили в работе.

«Над некоторыми законопроектами и поправками в законопроекты не идет работа, в том числе и в комитете по законодательству и законности», — заявил перед началом сессии спикер парламента Алан Тадтаев.

Он призвал депутатов проявить ответственность и начать рассматривать важные законопроекты.

Стоит отметить, что соглашение о двойном гражданстве между Россией и Южной Осетией было подписано 20 сентября в Цхинвале главой югоосетинского МИД Дмитрием Медоевым и послом РФ Маратом Кулахметовым.