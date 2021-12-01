Москва, 1 декабря 2021, 14:00 — REGNUM Сегодня, 1 декабря, президент России Владимир Путин принял верительные грамоты у вновь прибывших послов 20 иностранных государств. Церемония проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца, сообщается на сайте Кремля.
Верительные грамоты главе Российского государства вручили послы Словении, Вьетнама, Нигерии, Сомали, Австралии, Таджикистана, Бразилии, Италии Индии и др.
Путин поздравил послов с официальным началом дипломатической деятельности в Российской Федерации и пожелал успехов в выполнении порученной им почётной и ответственной миссии по развитию и укреплению отношений между представляемыми ими государствами и Россией.
Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2021 года президент России Владимир Путин принял т верительные грамоты у 23 вновь прибывших послов иностранных государств.
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