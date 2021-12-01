Москва, , 14:00 — REGNUM Сегодня, 1 декабря, президент России Владимир Путин принял верительные грамоты у вновь прибывших послов 20 иностранных государств. Церемония проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца, сообщается на сайте Кремля.

Церемония вручения верительных грамот. Кшиштоф Краевский крайний слева Kremlin.ru

Верительные грамоты главе Российского государства вручили послы Словении, Вьетнама, Нигерии, Сомали, Австралии, Таджикистана, Бразилии, Италии Индии и др.

Путин поздравил послов с официальным началом дипломатической деятельности в Российской Федерации и пожелал успехов в выполнении порученной им почётной и ответственной миссии по развитию и укреплению отношений между представляемыми ими государствами и Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2021 года президент России Владимир Путин принял т верительные грамоты у 23 вновь прибывших послов иностранных государств.

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