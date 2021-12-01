Москва, , 13:58 — REGNUM В Москве начнётся реорганизация бывшей промышленной зоны «Южный порт». Соответствующий проект утвердил мэр столицы Сергей Собянин.

Сергей Собянин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«По программе «Индустриальные кварталы» на месте заброшенных предприятий строим современные производства и комфортные кварталы», — рассказал мэр о проекте на личной странице «ВКонтакте».

Он уточнил, что на территории бывшей промзоны преобразуют три участка в рамках комплексного развития территорий, а также ещё несколько участков по инициативе инвесторов.

По словам Собянина, кроме нового жилья будут построены школа и детский сад. Также там возведут общественно-деловые центры, разобьют парки и скверы. Планируется и появление новой станции метро салатовой ветки.