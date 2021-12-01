Москва, 1 декабря, 2021, 13:58 — ИА Регнум. В Москве начнётся реорганизация бывшей промышленной зоны «Южный порт». Соответствующий проект утвердил мэр столицы Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«По программе «Индустриальные кварталы» на месте заброшенных предприятий строим современные производства и комфортные кварталы», — рассказал мэр о проекте на личной странице «ВКонтакте».

Он уточнил, что на территории бывшей промзоны преобразуют три участка в рамках комплексного развития территорий, а также ещё несколько участков по инициативе инвесторов.

По словам Собянина, кроме нового жилья будут построены школа и детский сад. Также там возведут общественно-деловые центры, разобьют парки и скверы. Планируется и появление новой станции метро салатовой ветки.