Москва, , 13:58 — REGNUM Форум «Развитие парламентаризма» может состояться в сентябре 2022 года, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с президентом Вьетнама Нгуен Суан Фуком.

Госдума Полина Волохова © ИА REGNUM

«Международный форум «Развитие парламентаризма» не проводился два года. За это время активность диалога снизилась. В связи с этим сейчас есть большой запрос на международные встречи», — цитирует Володина сайт Госдумы.

Он также через главу Вьетнама передал приглашение коллеге из Национального собрания посетить Россию для участия в форуме.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2020 году на фоне пандемии коронавируса Совет Думы отменил проведение международного форума «Развитие парламентаризма». Проведение форума планировалось с 28 июня по 1 июля в Колонном зале Дома Союзов в Москве.

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