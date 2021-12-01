София, , 13:57 — REGNUM За 9 месяцев текущего года болгарская атомная электростанция «Козлодуй» смогла увеличить свою чистую прибыль на 200%. Об этом говорится в обнародованном 1 декабря официальном отчете Агентства государственных предприятий Республики Болгария, сообщает софийская газета «Дума».

АЭС «Козлодуй» Kznpp.org

По данным агентства, в 2021-м году доход предприятия составил 780 миллионов левов ($452 млн), в то время как за этот же период 2020-го соответствующие показатели не превысили 254 млн левов. Несмотря на жесткую государственную ценовую политику в сфере электроэнергии, «Козлодуй» продала 18% продукции болгарским частным потребителям, остальная часть была направлена на биржу.

Кроме того, АЭС перечислила около 530 млн левов в государственный и муниципальный бюджеты, что делает «Козлодуй» одним из наиболее эффективных налогоплательщиков в стране. Предполагается, что в 2022-м году правительство Болгарии рассмотрит вопрос о дополнительных субсидиях для атомной энергетики страны.