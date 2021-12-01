Лондон, 1 декабря, 2021, 13:56 — ИА Регнум. В популярной многопользовательской игре Fall Guys: Ultimate Knockout стартовал новый сезон с подзаголовком «Эффектная вечеринка». Об этом 1 декабря пишет «Игромания».

Иван Шилов ИА REGNUM Fall Guys: Ultimate Knockout

Помимо новых уровней и костюмов, в проекте появится функция кроссплея — с её помощью обладатели PC и консолей PlayStation смогут играть вместе. Также разработчики анонсировали старт временного события-кроссовера с игрой Sackboy: A Big Adventure.

Напомним, что Fall Guys: Ultimate Knockout — это соревновательная игра, в которой геймеры проходят разные полосы препятствий на время. За разработку проекта отвечает британская студия Mediatonic.