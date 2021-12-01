Парабельский район, Томская область, 1 декабря, 2021, 13:55 — ИА Регнум. В Парабельском районе Томской области перед судом предстанет директор компании, обвиняемый в неуплате налогов в особо крупном размере. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

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По данным следствия, обвиняемый, чтобы не платить налоги давал бухгалтеру фиктивные договора и счёт-фактуры с ложными сведениями о поставках топлива.

«Бухгалтер, будучи не осведомлена о подложности документов, отражала их в бухгалтерском учете и в налоговых декларациях по налогу на добавленную стоимость», — отметили в управлении.

В результате предприниматель в 2018—2019 годах недоплатил по налогу на добавленную стоимость более 46 млн рублей. К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, документы направлены в суд.

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