Москва, , 13:55 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «дикими» слова бывшего начальника генштаба Великобритании Ника Картера о российской угрозе.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Дикие заявления… Эти рассуждения не имеют ничего общего с реальностью и выглядят, скорее, эмоциональными размышлизмами, которые навеяны были ложным восприятием действительности», — сказала Захарова на брифинге.

По ее словам, подобная конфронтационная риторика вряд ли станет основой для стабилизации отношений двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что отношения между Россией и странами Запада напряжены больше, чем во времена «холодной войны», и есть риск перерастания в случайную войну, написал Daily Express со ссылкой на слова начальника штаба обороны Великобритании генерала Ника Картера.

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