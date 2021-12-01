Москва, 1 декабря, 2021, 13:54 — ИА Регнум. В очном формате пройдет 23 декабря традиционная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Об этом 1 декабря рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Путин проведет ежегодную пресс-конференцию 23 декабря. Это будет очная пресс-конференция. Президент придет к журналистам», — сказал представитель Кремля.

Также Песков уточнил, что в ходе пресс-конференции журналисты, как обычно, будут задавать свои вопросы главе Российского государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на сегодняшний день ДНР и ЛНР остаются самопровозглашёнными республиками, однако процесс урегулирования конфликта в Донбассе заходит в тупик.