Пекин, , 13:54 — REGNUM Генеральный директор Департамента по делам Азии Министерства иностранных дел Китая Лю Цзиньсонг встретился 30 ноября с послом КНДР в Китае Чон Хён У. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей китайского внешнеполитического ведомства.

Дружба Китая и КНДР Roman Harak

По их словам, стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, а также обсудили развитие двустороннего сотрудничества.

Известно, что встреча представителей Китая и КНДР состоялась в преддверии визита главы Управления национальной безопасности администрации президента Южной Кореи Со Ука в Китай.

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В связи с этим существует вероятность, что участники встречи также обсудили официальное провозглашение окончания Корейской войны (1950−1953 гг) и мнение Пхеньяна по данному вопросу.