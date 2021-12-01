Чебоксары, , 13:52 — REGNUM В Чувашии в Новочебоксарске сняли режим чрезвычайной ситуации с региональным уровнем реагирования, который действовал почти четыре месяца. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Пожар в Новочебоксарске 21.mchs.gov.ru

Режим чрезвычайной ситуации регионального характера на территории Новочебоксарска ввели 6 августа для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Режим ЧС отменили 1 декабря.

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Напомним, что причиной введения режима чрезвычайной ситуации в Новочебоксарске стал крупный пожар 14 июля 2021 года: огнём уничтожено и повреждено 880 кв. метров кровли дома по улице Советская, 14. Ущерб от пожара власти оценили в 18 млн рублей, по факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, погорельцы несколько месяцев были вынуждены жить во временных помещениях или у родственников. Новочебоксарцы в начале сентября жаловались президенту России Владимиру Путину на то, что не получили в полном объёме обещанные компенсации и, несмотря на обещания чиновников, к тому времени ремонтные работы в доме не начались. После этого и деньги нашлись, и ремонт начался.

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