Чебоксары, 1 декабря 2021, 13:52 — REGNUM В Чувашии в Новочебоксарске сняли режим чрезвычайной ситуации с региональным уровнем реагирования, который действовал почти четыре месяца. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Режим чрезвычайной ситуации регионального характера на территории Новочебоксарска ввели 6 августа для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Режим ЧС отменили 1 декабря.
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Напомним, что причиной введения режима чрезвычайной ситуации в Новочебоксарске стал крупный пожар 14 июля 2021 года: огнём уничтожено и повреждено 880 кв. метров кровли дома по улице Советская, 14. Ущерб от пожара власти оценили в 18 млн рублей, по факту происшествия возбуждено уголовное дело.
Как сообщало ИА REGNUM, погорельцы несколько месяцев были вынуждены жить во временных помещениях или у родственников. Новочебоксарцы в начале сентября жаловались президенту России Владимиру Путину на то, что не получили в полном объёме обещанные компенсации и, несмотря на обещания чиновников, к тому времени ремонтные работы в доме не начались. После этого и деньги нашлись, и ремонт начался.
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