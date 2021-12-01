Москва, , 13:59 — REGNUM Россия не участвует в конфликте на востоке Украины, остановить его смогут только переговоры между самими украинцами. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 1 декабря журналистам.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Песков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что войну в Донбассе нельзя прекратить без прямых переговоров с Россией. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что этот конфликт — внутриукраинский, а Россию пытаются выставить одной из участниц конфликта, но это не так.

«Остановить войну в Донбассе можно только путем переговоров украинцев с украинцами. Это гражданская война, которая была спровоцирована известными событиями 2014-го года», — заявил Песков.

Он добавил, что Россия всеми силами старается помочь Украине урегулировать конфликт, Москва привержена «нормандскому формату» и Минским соглашениям. При этом российская сторона ожидает, что Киев выполнит принятые на себя обязательства.

Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский, выступая в Верховной раде, заявил, что войну без прямых переговоров с Россией остановить невозможно, и эту правду нужно признать.

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