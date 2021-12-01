Москва, 1 декабря, 2021, 13:51 — ИА Регнум. На сегодняшний день ДНР и ЛНР остаются самопровозглашёнными республиками, однако процесс урегулирования конфликта в Донбассе заходит в тупик. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Вы знаете, что такого признания до сих пор не было, они остаются самопровозглашенными республиками, но мы видим, что процесс урегулирования этого внутриукраинского конфликта затягивается, по многим параметрам заходит в тупик», — сказал Песков.

В этой связи он отметил, что говорить о том, «какие перспективы будут у этих республик, сейчас прогнозировать вообще трудно».