Веллингтон, 1 декабря 2021, 13:50 — REGNUM Студия RocketWerkz представила релизный трейлер симулятора выживания Icarus. Об этом 1 декабря пишет «Игромания».
В Icarus геймерам предстоит исследовать загадочную планету под названием Икар. На ней игрокам встретятся доисторические гиганты, которых человечество давно считает вымершими.
Напомним, что студия RocketWerkz основана Дином Холлом — автором популярной игры DayZ. Офис разработчиков располагается в Новой Зеландии.
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