Веллингтон, 1 декабря, 2021, 13:50 — ИА Регнум. Студия RocketWerkz представила релизный трейлер симулятора выживания Icarus. Об этом 1 декабря пишет «Игромания».

Геймер

В Icarus геймерам предстоит исследовать загадочную планету под названием Икар. На ней игрокам встретятся доисторические гиганты, которых человечество давно считает вымершими.

Напомним, что студия RocketWerkz основана Дином Холлом — автором популярной игры DayZ. Офис разработчиков располагается в Новой Зеландии.