Махачкала, , 14:00 — REGNUM В Дагестане будет создан центр одаренных детей «Альтаир» он разместится в здании, построенном на территории резиденции главы республики Сергея Меликова, сообщили 1 декабря в пресс-службе министерства образования и науки субъекта РФ.

Сергей Меликов President.e-dag.ru

«Глава республики Сергей Алимович Меликов передал под строительство центра выявления и поддержки одаренных детей резиденцию главы РД и 14 гектаров земли в Тарки-Тау», — говорится в сообщении.

На месте резиденции будут созданы учебный корпус и общежитие на 240 мест для воспитанников центра. Ежемесячно будут проходить обучение в центре «Альтаир» около 200 учащихся. Им предоставят на выбор три направления — наука, искусство и спорт. Открытие центра запланировано на сентябрь 2022 года.

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