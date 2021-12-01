История вопроса

После завершения активного вооружённого конфликта, в 1992 году начались переговоры по поводу статуса Приднестровья между Приднестровской Молдавской Республикой и Молдавией. Первоначально посредником выступила Россия, с 1993 года к процессу присоединилась миссия ОБСЕ, с 1995 года - Украина.

В 2003 году Россией был предложен “Меморандум Козака”, по которому Молдавии предлагалось стать “асимметричной федерацией”, в которой ПМР предоставлялся особый статус. По мнению ряда экспертов, подписание его было сорвано под давлением посла США в Молдавии.

На состоявшейся в 2010 году встрече президента России Дмитрия Медведева и канцлера Германии Ангелы Меркель был подписан другой меморандум, предлагавший создать российско-европейский комитет, в частности, для разрешения приднестровского конфликта. Этот проект оказался раскритикован с молдавской и румынской стороны как повторная попытка сделать из Молдавии федерацию, а с российской стороны - как попытка сдать ПМР.

В 2016 и 2017 годах Совет министров иностранных дел ОБСЕ выпустил заявления, предполагающие вхождение ПМР в состав Молдавии с “особым статусом”. Их поддержал президент Молдавии Игорь Додон. Однако эти документы подверглись критике за то, что к процессу их разработки не были привлечены представители ПМР.

